ارسنال يغضب جماهيره بالاستغناء عن "الجانرز"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استغنى نادي ارسنال عن تميمته المحبوبة "الديناصور"، والمعروفة باسم "الجانرز"، بعد 27 عاماً من الخدمة كجزء من قرارات إدارة النادي لإجراء تخفيضات مالية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووفقاً لـصحيفة "ذا اتليتيك"، تم التخلي عن جيري كوي، والذي لعب دور تميمة الديناصورات منذ ظهورها عام 1993، بعدما رأت إدارة النادي أنه لا حاجة إلى التميمة مع إقامة المباريات بدون جمهور.

وجاء التخلي عن كوي، بعد انهاء خدمات 55 عامل وموظف داخل النادي منذ أغسطس الماضي، ضمن خطة ارسنال لتخفيض النفقات، بسبب الأثار المالية السلبية لتفشي الفيروس.

وأثار قرار التخلي عن التميمية، غضب جماهير ارسنال التي سخرت من قيام النادي بإنهاء عمل مجموعة من الموظفين، والاستغناء عن التميمة، في الوقت الذي يكسب فيه مسعود أوزيل لاعب الفريق، 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبحسبة بسيطة، يحصل أوزيل، على ما يعادل 18 مليون جنيه إسترليني سنوياً، رغم أنه ليس اللاعب المفضل لدى مدرب الفريق، ميكيل أرتيتا، وحتى أنه لم يلعب دقيقة واحدة مع أرسنال حتى الآن هذا الموسم.

كما وفر ارسنال عقداً جديداً للاعبه بيير إيمريك أوباميانغ، بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في سبتمبر الماضي، وحصل ويليان على عقد بقيمة 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وكوي الذي يرتدي شخصية تميمة ارسنال، شخصية محبوبة لدى جماهير الفريق، ولكنه يعمل بدوام جزئي، ولذا فإن رحيله لا يحسب ضمن قائمة الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم مؤخراً، ولكنه جزء من نفس مخطط خفض التكاليف.

ولكن رحيله يزعج جماهير النادي الإنجليزي، نظراً لتفانيه في متابعة مباريات ارسنال سواء في ملعبه أو خارج أرضه منذ عام 1963، حتى أن ولائه للنادي أدى ذات مرة للتغيب عن حفل زفاف شقيقه من أجل حضور مباراة على أرضه.

وأثناء الإغلاق بسبب كورونا، احتفظ كيوي ببدلة "الديناصور" الشهيرة في منزله، والتقط عدة صور للتميمة، ونشرها تحت شعار "نعمل من المنزل"، وتضمن هذا لعمل، عمل لقاء حواري مع تمائم الأندية الأخرى عبر برنامج "زووم".

وذكرت الصحيفة أنه رغم تأكيد أرسنال أن كوي قد ترك منصبه، لأن النادي يسعى جاهداً للقيام بكل شيء بشكل أكثر كفاءة، إلا أن رد فعل الجماهير لم يكن جيداً، وقاد الإعلامي بيرس مورغان، الاحتجاج على القرار، داعياً أرسنال إلى التراجع عنه، وناشد مدربه ميكيل أرتيتا، والقائد بيير إيمريك أوباميانغ التدخل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز