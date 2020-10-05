برشلونة يخسر 97 مليون يورو والديون ترتفع إلى 488 مليون

أعلن نادي برشلونة اليوم الاثنين نتائج السنة المالية 2019-2020 التي تأثرت بشدة بانتشار فيروس كورونا منذ بداية العام.

وقال المدير الاقتصادي لنادي برشلونة، جوردي مويكس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "لقد تسبب الوباء في خسائر مؤلمة مثل جميع الأندية في أوروبا".

واستعرض مسئول برشلونة احصائيات انتشار فيروس كورونا، التي أظهرت الوصول إلى 31.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتأثر الناتج المحلي الإجمالي سلبيًا بنسبة 3٪ وانخفاض السياحة بنسبة 65٪، مؤكدًا أن ذلك أثر بالطبع على النادي.

ربط أيضًا خسائر برشلونة بخسائر الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، منها يوفنتوس (71 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (110 مليون يورو).

وكشف مويكس أن دخل برشلونة بلغ بالكاد 855 مليون يورو، مشيرًا أنه بدون كورونا كان قد وصل الدخل إلى 1059 مليون يورو.

كما اعترف برشلونة بخسائر بلغت 97 مليون يورو، في حين بلغت المديونيات مبلغ 488 مليون يورو، بعد أن

كانت 217 مليون في العام الماضي، مع التأكيد أن النادي يحتفظ برأس مال فعلي يبلغ 35 مليونًا في خزائنه.

وقرر النادي خفض الرواتب للاعبين والإداريين ليكون اجمالي التوفير 42 مليون يورو، كما تم تخفيض 30 مليونًا أخرى من قطاعات مختلفة، ولذلك فإن ميزانية العام المقبل قدرت بـ 791 مليونًا لموسم 2020-21.

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