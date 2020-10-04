أرسنال يحقق فوزاً صعباً على شيفيلد يونايتد

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأحد على ملعب ’’الامارات’’ ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز.

انتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون اهداف، وفى الدقيقة 61 وضع النجم الواعد بوكايو ساكا الغانرز في المقدمة، ثم أضاف البديل نيكولاس بيبي الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 84 قلص ديفيد ماكجولدريك الفارق لصالح الضيوف، لتنتهي المباراة بفوز الغانرز بنتيجة 2-1.بهذه النتيجة قفز أرسنال للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط محققًا الفوز الثالث هذا الموسم، حيث لم يسقط سوى أمام حامل اللقب ليفربول بالهيمة أمامه 3-1.

في المقابل تراجع شيفيلد يونايتد للمركز قبل الأخير بدون أي رصيد من النقاط بعد الخسارة في 4 مباريات

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