ليفربول يخسر أليسون قبل مواجهة أستون فيلا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض ليفربول لضربة جديدة، حيث استبعد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول من لقاء الفريق ضد أستون فيلا بعد تعرضه لإصابة في التدريبات، ليتم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

وغاب البرازيلي عن زيارة أرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية كجزء من تناوب الفريق وكان مشاركًا نشطا في تدريبات الفريق يوم الجمعة، لكنه سيغيب عن تشكيلة الجولة يوم الأحد بسبب الإصابة التي تعرض لها في ’’ميلوود’’.

لم تُعرف الاصابة الخطورة بعد ، لكن هذا يعني أن أدريان سيحتفظ بمكانه منذ منتصف الأسبوع، حيث سيبدأ المباراة على ملعب ’’فيلا بارك’’ وهي الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس، والعاشرة له في البريميرليغ منذ وصوله الصيف الماضي.

يأتي غياب البرازيلي كضربة أخرى لليفربول في وقت مبكر من موسم 2020/21 بعد أن شهد بالفعل، استبعاد جوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجو غوميز وجيمس ميلنر وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس وشيردان شاكيري وديفوك أوريجي وبيلي كوميتيو بسبب إصابات كل منهما.

بينما يقوم تياغو وساديو ماني حاليا بالعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وهذه هي النكسة الأخيرة لأليسون الذي عانى من مشاكل في الفخذ والساق الموسم الماضي استبعده من إجمالي 14 مباراة ، حيث طلب أدريان أن ينوب عنه في تسع مباريات بالدوري، انتهت جميعها بالفوز.

كان من المقرر أن ينضم إلى البرازيل خلال فترة الاستراحة الدولية لمبارياتهما ضد بوليفيا وبيرو ، لكنه سيبقى الآن بالتأكيد في ’’ميرسيسايد’’ كجزء من عملية تعافيه.

وظهرت احاديث بأن ترينت ألكسندر أرنولد كان موضع شك، لكن يبدو أن اللاعب بخير وجاهز للمشاركة.

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