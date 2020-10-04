الاثيوبي كيتاتا يحرز المركز الأول في ماراثون لندن

المصدر: أ ف ب

احرز العداء الاثيوبي شورا كيتاتا المركز الاول في سباق ماراتون لندن مسجلا 41ر05ر2 ساعة الاحد متقدما على الكينيين فينسنت كيبشومبا وسيساي ليما.

وهي افضل نتيجة لكيتاتا (24 عاما) واول انتصار له في السباق الذي يمتد على مسافة 195ر42 كلم خلال مسيرته بعد ان اكتفى بالمركز الثاني في لندن ونيويورك عام 2018، ورابعا في لندن وخامسا في نيويورك عام 2019.

اما الكيني ايليود كيبشوغي حامل الرقم القياسي العالمي والمرشح الابرز للفوز، فمني بخسارته الاولى منذ سبع سنوات في هذا الاختصاص بعد حلوله ثامنا بفارق دقيقة و8 ثوان عن الفائز.

وتعود اخر خسارة لكيبشوغي في الماراتون، الى سباق برلين عام 2013 عندما حل ثانيا وراء مواطنه ويلسون كيبسانغ.

ونجح كيبشوغي في الفوز بالمركز الاول في 10 سباقات ماراتون خاضها من اصل 12 في مسيرته.

وكان العداء الاثيوبي كينينيسا بيكيلي، المرشح بدوره لاحراز المركز الاول، اعلن انسحابه عشية انطلاق السباق لاصابة في ربلة الساق.



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