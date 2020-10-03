120 مليون يورو شرط دورتموند للتخلي عن سانشو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حرص نادي مانشستر يونايتد، على التعاقد مع جادون سانشو جناح منتخب إنجلترا ونادي بروسيا دورتموند، وكان بإمكان تأمين الصفقة إذا تم استيفاء شروط معينة، على الرغم من أن مايكل زورك المدير الرياضي للنادي الألماني، يصر على أن اللاعب لن يذهب إلى أي مكان، وعلى أن "الباب مغلق" في الوقت الحالي.

وشهدت شهور الصيف الماضية، مطاردة من فريق المدرب أولي جونار سولشاير، للحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، ضمن خطتهم لإضافة المزيد إلى فريقهم قبل إغلاق فترة الانتقالات في 5 أكتوبر القادم، حسب ما أشار موقع "غول"، إلا أن فرض دورتموند، موعداً نهائياً في 10 أغسطس الماضي، لإتمام أي صفقة، وفشل يونايتد في التقدم بالعرض المالي المطلوب، وقيمته 120 مليون يورو، حال دون إكمال نجاح التعاقد مع سانشو.

وأصر دورتموند، على أن سانشو لن يغادر النادي، واعترف زورك لشبكة "سكاي"، بأنه كان هناك اتفاق على أن سانشو يمكن أن يغادر إذا تم الوفاء ببعض الشروط، ومع انقضاء الموعد النهائي، تأكد بقاء اللاعب في صفوف النادي الألماني.

ولكن من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات دورتموند العلنية، ستثني يونايتد عن متابعة انتقال سانشو أكثر، مع بقاء يومين فقط من فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقدوا فقط مع دوني فان دي بيك، وأدى تعثر صفقة انتقال سانشو، إلى ظهور اسم عثمان ديمبيلي كبديل محتمل، ويبحث يونايتد الآن في إمكانية استعارة اللاعب من برشلونة.

في الوقت الذي أكد فيه رونالد كومان مدرب برشلونة، على بقاء الدولي الفرنسي ديمبيلي، وقال للصحفيين اليوم السبت، أنه اللاعب لا يزال جزءً من خططه، ومستقبله يعتمد على ما يفكر فيه اللاعب، وأنه لم يتحدث معه بوضوح بشأن ذلك".

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