إيفرتون يواصل انطلاقته القوية وينفرد بالصدارة

المصدر: أ ف ب

واصل إيفرتون بدايته القوية وانفرد بصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه الرابع على التوالي عندما أكرم وفادة ضيفه ضيفه برايتون 4-2 بينها ثنائية للاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيس، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة التي شهدت استعادة تشيلسي لتوازنه بفوز كبير على كريستال بالاس برباعية نظيفة.

في المباراة الاولى على ملعب "غوديسون بارك"، تابع ايفرتون بدايته الرائعة هذا الموسم محققا فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع في مختلف المسابقات هذا الموسم (مع ثلاثة انتصارات في مسابقة كأس الرابطة).

وسجل دومينيك كالفرت لوين (16) والكولومبيان ييري مينا (45+2) وخاميس رودريغيس (52 و70) أهداف إيفرتون، والفرنسي نيل موباي (41) والمالي إيف بيسوما (90+2) هدفي برايتون.

وانفرد ايفرتون بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام شريكيه السابقين ليستر سيتي وليفربول اللذين يلعبان الاحد، الأول مع ضيفه وست هام يونايتد، والثاني مع مضيفه أستون فيلا.

وبكر إيفرتون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 16 عندما مرر الدولي الايسلندي غيلفي سيغوردسون كرة عرضية طار لها كالفرت لوين برأسه من مسافة قريبة وتابعها داخل المرمى.

وهو الهدف السادس لكالفرت-لوين في الدوري هذا الموسم، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي.

كما هو الهدف التاسع لكالفرت-لوين في مختلف المسابقات حتى الان هذا الموسم.

وتلقى ايفرتون ضربة موجعة باصابة مهاجمه الدولي البرازيلي ريشارليسون فترك مكانه للنيجيري أليكس أيوبي (25).

ونجح برايتون في إدراك التعادل من خطأ فادح لحارس المرمى الدولي جوردان بيكفورد في التصدي لتسديدة ضعيفة على الطاير من مسافة قريبة للبلجيكي لياندرو تروسار اثر تمريرة عرضية لطارق لامبتي فتهيأت أمام المهاجم الفرنسي نيل موباي فاستدار حول نفسه وسددها داخل المرمى (41).

وأعاد المدافع الدولي الكولومبي مينا التقدم لإيفرتون، عندما استغل كرة من ركلة حرة جانية انبرى لها مواطنه خاميس وتابعها برأسه قوية من مسافة قريبة إلى يسار الحارس (45+2).

وعزز خاميس تقدم إيفرتون مطلع الشوط الثاني، بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من أيوبي تابعها داخل المرمى الخالي (52).

وسجل خاميس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى كرة من عبدواللاي دوكوريه سددها بيمناه داخل المرمى الخالي (70).

وهو الهدف الثالث لخاميس في البريمر ليغ بألوان إيفرتون منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني، بعد هدفه الأول في مرمى وست بروميتش في المرحلة الثانية (5-2).

وهي المرة الاولى التي يسجل فيها خاميس هدفين في مباراة في أحدى الدوريات منذ مارس 2019 عندما سجل هاتريك لبايرن ميونيخ في مرمى ماينتس في البوندسليغا.

وقلص بيسوما الفارق بتسديدة قوية من خارج المنطقة (90+2).



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