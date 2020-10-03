تشيلسي يستعيد توازنه ويكتسح كريستال بالاس برباعية

المصدر: أ ف ب

استعاد تشيلسي توازنه واكتسح ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، بمساهمة من وافده الجديد بن تشيلويل في اولى مبارياته مع الفريق في الدوري.

وسجل تشيلويل (50)، الفرنسي كورت زوما (66) والايطالي جورجينيو من ركلتي جزاء (78 و82) أهداف النادي اللندني.

وكان تشيلسي عاد من تأخر بثلاثية ليخرج بتعادل 3-3 امام مضيفه وست بروميتش في المرحلة الثالثة الاسبوع الفائت، قبل أن يخرج من الدور الرابع لكأس الرابطة بركلات الترجيح امام توتنهام الثلاثاء.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده الى سبع نقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني في الـ "برميرليغ" هذا الموسم بعد أول في المرحلة الافتتاحية، علما انه سقط في الثانية صفر-2 امام ليفربول.

وشارك الحارس الجديد السنغالي ادوار مندي أساسيا في اللقاء في مباراته الاولى في الدوري، بعد أن أشرك لامبارد الارجنتيني ويلي كاباييرو في اللقاء السابق امام وست بروم في ظل تذبذب أداء الحارس الاول الاسباني كيبا أريسابالاغا.

ولا يزال الوافد الجديد الالماني تيمو فيرنر غائبا عن التهديف في مباراته الرابعة في الدوري منذ وصوله من لايبزيغ مطلع الموسم، حيث لم يرتق بعد الى مستوى التطلعات أسوة بمواطنه كاي هافيرتس القادم من باير ليفركوزن على رغم انه تحصّل على ركلة جزاء لفريقه.

وبعد أن قدم تشيلسي أداء متواضعا في الشوط الاول، انتفض بعد الاستراحة مسجلا الاهداف الاربعة جميعها، بداية عن طريقة تشيلويل الوافد هذا الموسم من ليستر سيتي والذي خاض اولى مبارياته في الدوري عندما وصلته الكرة إثر بلبلة داخل المنطقة تابعها بيسراه في الشباك (50).

وساهم الدولي الانجليزي في الهدف الثاني عندما رفع عرضية عن الجهة اليسرى تابعها المدافع زوما رأسية في المرمى (66).

وتحصّل تامي أبراهام على ركلة جزاء إثر خطأ من تايريك ميتشيل، ترجمها المتخصص جورجينيو إلى يسار الحارس الاسباني فيسنتي غوايتا (78).

وتحصل هافيرتس على ركلة جزاء ثانية بعدما دهس الفرنسي مامادو ساخو على رجله، فانبرى جورجينيو للمحاولة بنجاح مرة أخرى (82).

ويلتقي لاحقا ايفرتون مع برايتون، ليدز مع مانشستر سيتي ونيوكاسل مع بيرنلي.

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