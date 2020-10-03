بالفيديو.. سوء الحظ يضرب بوكي بقوة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي، إلى موقف طريف نتيجة عدم توفيق غريب خلال مباراة فريقه اليوم، أمام ديربي كاونتي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ففي الدقيقة 52، تقدم اللاعب لتسديد ركلة جزاء احتسبت لمصلحة فريقه، ولكنه تعرض للانزلاق على بعد خطوة من التسديد، ومع هذا ذهبت كرته في طريقها إلى المرمى.

إلا أن لسوء حظ اللاعب، ارتطمت كرته في القائم، لتضيع الركلة في موقف نادراً ما يتعرض له لاعب، وتكتمل حكاية غياب التوفيق، بخسارة نوريتش سيتي بهدف دون مقابل.

وسجل الهدف واين روني في الدقيقة 87 من مباراة الفريقين على ملعب استاد كارو رود، وهو ما حال دون إمكانية عودة نوريتش سيتي، وتعويض التأخر بهدف، وتضيع من يد الفريق 3 نقاط مهمة.

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