إصابة تيلمان نجم بايرن ميونيخ بالرباط الصليبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، تشخيص إصابة نجمه الشاب مالك تيلمان.

وحسب موقع النادي الرسمي، فإن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة موهوب بايرن ميونيخ مالك تيلمان البالغ من العمر 18 عاما بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وسيغيب لعدة أشهر.

وقد أُصيب مالك تيلمان مساء الجمعة في مباراة الدرجة الثالثة بين شباب بايرن ميونيخ ودينامو دريسدن التي انتهت بفوز الفريق البافاري 3-0.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض شباب بايرن ميونيخ لضربة آخرى بخسارة نيكولاس فيلدهان، حيث تعرض كابتن الفريق الثاني البالغ من العمر 34 عامًا لإصابة في الغضروف الإنسي في ركبته.

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