بالفيديو..لاعب برشلونة الجديد يتعرض لموقف محرج أثناء تقديمه لوسائل الإعلام

المصدر: وكالات

قدم نادي برشلونة، أول أمس الخميس، لوسائل الإعلام في ملعب "كامب نو"، لاعبه الجديد، الأمريكي سيرجينو ديست، المنضم للفريق الكتالوني قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وكعادة اللاعبين عند تقديمهم لوسائل الإعلام، حرص ديست على استعراض مهاراته في تنطيط الكرة أمام الكاميرات، وأظهر النجم الأمريكي الشاب في البداية العديد من اللمسات الرائعة، وبدا أن مهاراته مميزة، قبل أن يتعرض لموقف محرج، جعله محل سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر البرنامج الإسباني الشهير "El Chiringuito TV"، لقطة طريفة، يظهر فيها ديست خلال تقديمه لوسائل الإعلام، وهو يجد صعوبة كبيرة في السيطرة على الكرة، بعد أن حاول أكثر من مرة التحكم فيها ولكن بلا جدوى، وبدا صاحب الـ19 عاما في تلك اللقطة، وكأنه ليس لاعب كرة قدم من الأساس.

وعقب اللقطة المحرجة، ظهر ديست في مقطع آخر، وهو يقدم من جديد مهارات رائعة ولمسات مميزة، لكن متابعي مواقع التواصل الاجتماعي تجاهلوا تلك اللقطات، وتداولوا فقط تلك التي تظهر فشل وتخبط اللاعب الشاب.

وضم برشلونة الظهير الأيمن الأمريكي، مقابل 21 مليون يورو، في عقد يمتد لخمسة مواسم، ليكون بديلا للبرتغالي نيلسون سيميدو، الذي انتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مؤخرا.

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