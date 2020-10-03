السكرتير الفني لبرشلونة ينفي رحيل ديمبلي إلى مانشستر يونايتد

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى رامون بلانيس، السكرتير الفني لبرشلونة رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال:" لا توجد مفاوضات معهم، أنكر تمامًا هذا الأمر، إنه لاعب مهم ونعتمد عليه كثيرًا، ونأمل أن نستمتع به هذا الموسم، وأعتقد أنها ستكون سنة جيدة له معنا".

إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فندت هذا التصريح، وأشارت إلى أن بلانيس يراوغ بشأن مصير ديمبلي، لأن برشلونة يضع اللاعب في الميركاتو.

وأشارت إلى أنه من غير المستبعد تطور المفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد حول ديمبلي قبل نهاية الميركاتو، الإثنين المقبل، حيث ما زال الأخير يحافظ على اهتمامه بالنجم الفرنسي.

وأوضحت أن لدى يونايتد مشكلة بشأن صيغة الصفقة، حيث من الصعب أن ينفق النادي أموالًا كثيرة هذا الصيف، عقب استثمار ما يقرب من 100 مليون يورو في 2020، للتعاقد مع دوني فان دي بيك وبرونو فرنانديز.

ويفضل مانشستر يونايتد أن تكون صفقة ديمبلي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، لكن برشلونة يريد الحصول على أموال الصفقة، هذا الصيف.

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