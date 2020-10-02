الرحلات القصيرة توفر الراحة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توفر نسخة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، فرصة كبيرة أمام ليفربول للراحة خلال رحلاته في القارة لمواجهة منافسيه في البطولة، مقارنة مع فريقي تشلسي ومانشستر سيتي، واللذان سيكون عليهما خوض رحلات أطول وأكثر إرهاقاً.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أنه في موسم تزدحم فيه الجداول الزمنية بسبب فيروس كورونا، فإن الرحلات القصيرة التي ستحتاج إليها في جميع الفرق في أنحاء أوروبا، لحصول لاعبيهم على راحة كبيرة، وهو المتوفر لليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، إذ ستكون رحلات الفريق قصيرة في مباريات مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

في الوقت الذي يواجه فيه تشيلسي، بقيادة مدربه فرانك لامبارد، رحلتين طويلتين ورحلة واحدة قصيرة لمبارياته خارج الديار، وسيكون أمام تشيلسي رحلة شاقة طولها 1.831 ميل، بوقت 8 ساعات، يسافر فيها إلى مدينة كراسدونار في روسيا، وهناك رحلة أيضاً طولها 1.015 ميلاً إلى إشبيلية، ورحلة قصيرة إلى رين لإكمال جميع مباريات دور المجموعات.

فيما ستكون أبعد رحلة يتعين على ليفربول الشروع فيها، تزيد قليلاً عن 1000 ميل، عندما يسافرون للعب مباراة أتالانتا، وطول تلك الرحلة أقل من 4 ساعات على متن طائرة، وباقي رحلات ليفربول ستكون إلى أمستردام وميدتجيلاند، ويبعدان 335 و526 ميلاً فقط.

ويسافر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ولاعبيه إلى أبعد من أي فريق إنجليزي آخر في المسابقة، لخوض مباريات في أولمبياكوس وبورتو ومرسيليا، بزيادة 3160 ميلاً عن نظيريه الإنجليزيين، وسيكون السفر إلى المدينة الأبعد، لمسافة 1630 ميلاً لمواجهة أولمبياكوس في ملعب كارايسكاكيس، وهو ملعب مألوف لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب كل من توتنهام وولفز هناك في أوروبا الموسم الماضي.

ويمكن القول إن منافسهم مانشستر يونايتد، حصل على التعادل الأصعب على الإطلاق، حيث واجه في المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان وصيف الموسم الماضي، ولايبزيغ وإسطنبول باشاك شهير، والجانب الإيجابي للمدرب أولي جونار سولشاير ورجاله، هو أنه سيكون لديهم رحلة طويلة واحدة فقط للقيام بها في دور المجموعات.

وتقع اسطنبول على بعد 1677 ميلاً من مانشستر، وهي ثاني أطول مسافة قطعها أي فريق إنجليزي في المسابقة، ولم يكسرها سوى المسافة التي سيقطعها تشيلسي إلى كراسدونار.

ومع ذلك، لن يخضع يونايتد على مراحل من خلال رحلات أقصر بكثير إلى باريس ولايبزيغ للمشاركة في المباريات الأوروبية الأخرى على الطريق، ولديه ذكريات جميلة في العاصمة الفرنسية، بعد أن نظمت عودة رائعة هناك العام الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في 20 أكتوبر القادم، وتنتهي في 9 ديسمبر، لكن الفرق ليست على علم بعد بموعد لعب مبارياتها، وسيؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على قائمة المباريات لكل فريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء يوم الجمعة.

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