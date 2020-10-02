قرعة سهلة للأندية الإنجليزية في يوروبا ليغ

المصدر: أ ف ب

أفرزت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) لموسم 2020-2021 التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد القاري للعبة (ويفا) في نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة للفرق الإنجليزية وصعبة على نابولي وميلان الإيطاليين.

وأوقعت القرعة نابولي في المجموعة السادسة إلى جانب ريال سوسيداد الإسباني، ألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي، فيما سيكون على مبلان مواجهة سلتيك الاسكتلندي وليل الفرنسي وسبارتا براغ التشيكي في منافسات المجموعة الثامنة.

وخطف ميلان حامل لقب دوري الأبطال سبع مرات سابقا تأهله الخميس بصعوبة إلى دور المجموعات بعدما فاز بركلات الترجيح 9-8 على ريو افي البرتغالي بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي، علما أن هدف التعادل الثاني للفريق الإيطالي جاء في الدقيقة 120+2 من ركلة جزاء عبر التركي هاكان جالهان أوغلو.

وكان الثلاثي الإنجليزي أرسنال وليستر سيتي وتوتنهام أكثر حظا، إذ وقع في مجموعات تعتبر سهلة نسبيا.

وقع ارسنال مع رابيد فيينا النمسوي، مولدي النروجي ودوندالك الإيرلندي، فيما يلتقي توتنهام مع لودوغوريتس البلغاري، لاسك لينتس النمسوي وانتويرب البلجيكي ويتواجه ليستر مع براغا البرتغالي، أيك أثينا اليوناني وزوريا لوهانسك الأوكراني.

وعلى صعيد الاندية الإسبانية فيمكن وصف مجموعة فياريال بالسهلة والوافد الجديد غرناطة بالمتوازنة، إذ جاء الأخير في المجموعة الخامسة مع أيندهوفن الهولندي، باوك اليوناني، وأومونيا نيقوسيا القبرصي، فيما سيلعب فياريال مع قره باغ الاذربيجاني، ماكابي تل ابيب الاسرائيلي وسيفاسبور التركي ضمن المجموعة التاسعة.

وكانت عملية سحب القرعة استهلت بالإعلان عن حصول النجم البلجيكي في فريق إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو كأفضل لاعب في نسخة العام المنصرم من المسابقة بعد قيادته فريقه للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام إشبيليه الإسباني 2-3.

وقدم لوكاكو موسما مميزا مع الـ"نيراتسوري" إذ سجل 34 هدفا في جميع المسابقات منها سبعة أهداف في المسابقة الأوروبية. كما ساهمت اهدافه الـ23 محليا بحصول إنتر على المركز الثاني الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط عن يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية.

وتنافس لوكاكو على اللقب مع البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا وسبورتينغ سابقا هداف المسابقة برصيد ثمانية أهداف والأرجنتيني إيفر بانيغا حامل اللقب مع الفريق الإسباني.

وحصل لوكاكو على 270 نقطة، مقابل 128 لفيرنانديش و118 لبانيغا.



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