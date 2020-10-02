"يويفا" يسمح بعودة الجماهير للملاعب الأوروبية بنسبة 30% من سعة الاستاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" السماح بعودة الجماهير للملاعب بنسبة 30% من سعة الاستاد، خلال مباريات الأندية والمنتخبات التي ينظمها "يويفا" بشرط موافقة السلطات المحلية في الدولة المضيفة، وقال يويفا في بيان رسمي، إن الموافقة على دخول الجماهير وتحديد السعة بالملاعب رهن قرارات السلطات المحلية، وجاء القرار بعد تجربة حضور الجماهير التي اعتبرها اليويفا ناجحة خلال مباراة السوبر الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست والتي جمعت بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني يوم 24 سبتمبر الماضي.

وتقام كل المباريات بدون جماهير منذ استئناف النشاط فى يونيو الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ومحاولة السلطات السيطرة عليه، وأوضح يويفا في بيانه: "لن يتم السماح للجماهير الزائرة بحضور المباريات مع اشتراط التباعد الاجتماعي والالتزام بإجراءات وقاية إضافية مثل ارتداء الكمامات وفقا للقواعد المحلية."

وأضاف، "مباراة السوبر في بودابست أظهرت أنه من الممكن للمشجعين حضور المباريات في الظروف المناسبة مع وضع صحتهم وسلامتهم في المقام الأول."

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، في وقت سابق، البقاء على قاعدة إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، فى مسابقاته للموسم الكروي الجديد 2020-2021، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكشف "يويفا"، فى بيان على موقعه الرسمى، عن إبقاء السماح بـ 5 تغييرات فى المباراة الواحدة، خلال مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى بداية من دور المجموعات، وبطولة دورى الأمم الأوروبية، فيما لم يتحدد بعد إذا كانت هذه التغيبرات ستستمر إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" فى العام المقبل.

كما كشف"يويفا" أن نهائيات النسخة الحالية من مسابقة دوري الامم ستقام فى الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر من العام المقبل، 2021، حيث أبدت 3 دول هى إيطاليا، هولندا وبولندا رغبتها فى استضافة النهائيات (نصف النهائى والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث).

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