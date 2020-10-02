بعد فوزه بجائزتي أفضل مهاجم ولاعب في أوروبا.. ليفاندوفسكي: لا تتوقف أبداً عن الحلم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في أوروبا خلال الموسم الأخير 2019-2020، بعد المستويات الرائعة التي ظهر بها في الفترة الأخيرة، وذلك في حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذى أقيم مساء أمس، الخميس، في مدينة "نيون" السويسرية.

ونشر ليفاندوفسكي، عبر حسابه على تويتر، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" صورة بعد تتويجه بالجائزتين وصحبها بتعليق: "لا تتوقف أبداً عن الحلم، شكراً على هذه الجوائز المرموقة، الليلة هى لحظة فخر، لكن الرحلة مستمرة".

وحصد ليفاندوفسكى جائزة أفضل لاعب متفوقا على الثنائي مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما حصل على جائزة أفضل مهاجم متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخطف ليفاندوفسكي، الأضواء في الموسم المنتهي بسجله التهديفى الرائع، كما ساهم في تتويج بايرن ميونخ بالثلاثية التاريخية "الدوري الألماني، كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا"، ثم أضيف إليها السوبر الأوروبي بفوزه على إشبيلية الإسباني، وأخيرا كأس السوبر الألماني على حساب بروسيا دورتموند مؤخرا.

وكان يويفا أعلن قائمة المرشحين الثلاثة بناءً على اختيارات لجنة تحكيم تضم مدربي الأندية التي شاركت في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى 55 صحفيًا ممثلين عن الاتحادات الأعضاء في يويفا.

وشهدت القائمة النهائية استبعاد مجموعة من اللاعبين الكبار وجاء في المركز الرابع ليونيل ميسي بالتساوي مع نيمار دا سيلفا، وفي المركز السادس توماس مولر لاعب بايرن ميونخ والسابع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ثم تياجو ألكانتارا في المركز الثامن وكيميتش من بايرن ميونخ في المركز التاسع ثم كريستيانو رونالدو في المركز العاشر والأخير من اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في أوروبا.

ولأول مرة منذ تطبيق نظام الجائزة الجديد في موسم 2010-2011 تشهد القائمة النهائية غياب ميسي ورونالدو معًا وتوج البرتغالي بالجائزة 3 مرات والأرجنتيني مرتين.

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