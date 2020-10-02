بافيز خارج قائمة منتخب تشيلي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

خرج التشيلي استيبان بافيز لاعب النصر من قائمة منتخب بلاده، مؤقتاً حيث لم يكن اسمه من بين العناصر التي وجه لها الكولومبي رينالدو رويدا مدرب منتخب التشيلي الدعوة لمواجهة منتخبي الأورغواي وكولومبيا 8 و13 الجاري، وأشار موقع «ريد قول» إلى أن الثلاثي المكون من استيبان بافيز وأنجيلوا أرواس وأدورادو فارغاس ليسوا ضمن القائمة النهائية التي اختارها المدرب رويدا ولكنهم قد يظهرون في حالة الطوارئ في اللحظة الأخيرة.وكان بافيز خرج من حسابات النصر،وتلقى اللاعب المتواجد في تدريبات «العميد» بعض العروض الخارجية أبرزها من الدوري الكوري الجنوبي والدوري التركي.

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