ليفاندوفسكي الأفضل .. وميسي يواجه رونالدو في «الأبطال»

المصدر: جنيف - د ب أ

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020 /‏‏‏ 2021، أمس في جنيف، عن مواجهة مثيرة بين الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو، إذ جاء برشلونة ويوفنتوس في المجموعة السابعة، مع دينامو كييف الأوكراني، فيرينكفاروس المجري، في حين جاء بايرن ميونيخ حامل اللقب في المجموعة الأولى مع أتلتيكو مدريد بالمجموعة الأولى مع سالزبورج النمساوي، لوكوموتيف موسكو ، فيما جاء ريال مدريد ، شاختار دونيتسك الأوكراني، إنتر ميلان ، بوروسيا مونشنجلادباخ في «الثانية»، وبورتو، مانشستر سيتي ، أولمبياكوس ، مارسيليا في «الثالثة»،وليفربول وأياكس وأتالانتا ، ميديتيلاند الدنماركي في «الرابعة». وإشبيلية ، تشيلسي ، كراسنودار ، رين في «الخامسة»، وزينيت سان بطرسبرج ، بوروسيا دورتموند ، لاتسيو ، كلوب بروج في «السادسة»،وباريس سان جيرمان ، مانشستر يونايتد ، لايبزج ، إسطنبول باشاك شهير في «الثامنة».

وتقام الجولة الأولى 20 و21 الجاري، والثانية 27 و28 أكتوبر، والثالثة 3 و4 نوفمبر المقبل، والرابعة 24 و25 نوفمبر، والخامسة 1 و2 ديسمبر، والسادسة 8 و9 ديسمبر، فيما تقام المباراة النهائية على استاد «أتاتورك» في إسطنبول في 29 مايو 2021.

من ناحية أخرى، تُوّج البولندي ليفاندوفسكي هداف بايرن بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي، متفوقاً على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي ومانويل نوير حارس بايرن .

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