خطة لزيادة نسبة الحضور الجماهيري في الدوري الصيني

المصدر: وام

قال دونغ تشينغ المدير التنفيذي لمسابقة دوري السوبر الصيني لكرة القدم إنه تم وضع خطة لزيادة الحضور الجماهيري في المباريات، خلال المرحلة المقبلة من الموسم الكروي اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن العدد الذي تم اقتراحه في الخطة خاضع للمناقشة مع الجهات المختصة على ان يتم التوصل لتحديده في الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات المدير التنفيذي لوكالة انباء الصين" شينخوا" أكد فيها أن الدوري الذي انطلق في يوليو الماضي، وأقيمت فيه 14 جولة حتى الآن لم يثبت فيه وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" بين اللاعبين أو الحكام أو الأطقم الفنية أو الإدارية أو الطبية، وهو الأمر الذي سيجعل من المرجح أن تتم زيادة نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات.

وأضاف شينج أنه تم اجراء 23019 فحصا خلال المسابقة منذ انطلاقتها حتى الآن دون تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس، لافتا إلى أن إجراءات الوقاية تطبق بشكل فاعل بما يعزز الثقة في المسابقة، ويزيد من الطموح في زيادة أعداد الحضور الجماهيري في المدرجات.

الجدير بالذكر انه كان قد تم السماح لألف مشجع بحضور كل مباراة في الدوري الصيني اعتبارا من شهر أغسطس الماضي، بداية من مباراة شنغهاي اس آي بي جي ضد بكين جوان، وهي واحدة من أكبر المباريات في الدوري الصيني الممتاز، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة وهي حصول المشجعين على شهادات تثبت اجتياز كل شخص منهم لاختبار فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع المباراة، مع ارتداء أقنعة الوجه الطبية، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والفحص الحراري عند دخول الملعب.

ويتصدر فريق جوانزو ايفراجراند ترتيب المجموعة الأولى من مجموعتي الدوري بعد 14 جولة، برصيد 34 نقطة حصيلة الفوز في 11 مباراة، والتعادل في واحدة، والخسارة في مباراتين، فيما يتصدر ترتيب المجموعة الثانية فريق شنغهاي برصيد 32 نقطة حصيلة الفوز في 10 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة مباراتين مثلهما.

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