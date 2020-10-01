تعرف على التصنيف النهائي لقرعة دوري أبطال أوروبا
تجرى اليوم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بمدينة جنيف السويسرية.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن التصنيف النهائي للفرق المتأهلة لدور المجموعات، كالآتي:
المستوى الأول: بايرن ميونخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - يوفنتوس - باريس سان جرمان - زينيت سان بطرسبرج - بورتو.
المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - شاختار دونيتسك - بوروسيا دورتموند - تشيلسي - أياكس.
المستوى الثالث: دينامو كييف - سالزبورج - لايبزيج - إنتر ميلان - أولمبياكوس - لاتسيو - كراسنودار - أتالانتا.
المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو - مارسيليا - كلوب بروج - بوروسيا مونشنجلادباخ - إسطنبول باشاك شهير - ميتييلاند - رين - فيرينكفاروس.
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