تعرف على التصنيف النهائي لقرعة دوري أبطال أوروبا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تجرى اليوم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بمدينة جنيف السويسرية.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن التصنيف النهائي للفرق المتأهلة لدور المجموعات، كالآتي:

المستوى الأول: بايرن ميونخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - يوفنتوس - باريس سان جرمان - زينيت سان بطرسبرج - بورتو.
 
المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - شاختار دونيتسك - بوروسيا دورتموند - تشيلسي - أياكس.
 
المستوى الثالث: دينامو كييف - سالزبورج - لايبزيج - إنتر ميلان - أولمبياكوس - لاتسيو - كراسنودار - أتالانتا.
 
المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو - مارسيليا - كلوب بروج - بوروسيا مونشنجلادباخ - إسطنبول باشاك شهير - ميتييلاند - رين - فيرينكفاروس.

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  • التصنيف النهائي لدوري أبطال أوروبا
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