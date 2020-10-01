بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الألمانية

المصدر: أ ف ب

أحرز بايرن ميونيخ لقب الكأس السوبر الألمانية في كرة القدم بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند 3-2 أمس الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ محققا لقبه الخامس هذا العام ليواصل طريقه بنجاح نحو سداسية تاريخية.

وسجل الفرنسي كورنتان توليسو (ق18)، توماس مولر (ق32)ويوشوا كيميتش (ق82) أهداف العملاق البافاري، فيما سجل يوليان براندت (ق39)والنروجي إرلينغ هالاند (ق55) هدفي دورتموند.

وواصل بايرن زحفه في 2020 بعد أن حقق ثلاثية تاريخية الموسم الماضي بتتويجه بلقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا قبل أن يفوز الأسبوع الماضي بلقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب إشبيلية الاسباني بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في العاصمة المجرية بودابست.

وتجمع الكأس بين بطلي الدوري والكأس، غير إن فوز بايرن حامل لقب الدوري في الأعوام الثمانية الماضية بلقب الكأس أيضا على حساب باير ليفركوزن، وضعه بمواجهة وصيفه في الدوري دورتموند.

وتقام عادة الكأس السوبر قبل افتتاح الدوري، غير إن توقف المباريات وإعادة جدولتها في مواعيد لاحقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حال دون إقامة المباراة في موعدها الاعتيادي، وأجريت هذا الموسم بعد مرور مرحلتين من الـ "بوندسليغا".

ودخل الفريقان إلى اللقاء بعد هزيمة لكل منهما في الدوري خلال نهاية الأسبوع، حيث وضع هوفنهايم حدا لسلسلة من 23 فوزا متتاليا للعملاق البافاري في مختلف المسابقات، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه متجاوزا انتصارات ريال مدريد الإسباني الـ 22 على التوالي بين سبتمبر وديسمبر 2014، فيما سقط دورتموند أمام أوغسبورغ صفر-2.

وكانت الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من ديسمبر الماضي، كما هي الخسارة الأولى له بقيادة مدربه هانزي فليك في جميع المسابقات منذ ديسمبر الماضي.

وخاض بايرن ودورتموند المسابقة للمرة السابعة لكل منهما منذ أن تقرر إقامتها مجددا في عام 2010، حيث احرز الأول لقبه السادس مقابل ثلاث للثاني.

وكان دورتموند أحرز لقبه السادس في السوبر الموسم الماضي على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" على حساب بايرن ذاته بفضل هدفي الإنجليزي جايدون سانشو والاسباني باكو ألكاسير، منهيا هيمنة بافارية على الكأس استمرت ثلاثة أعوام متتالية.

كيميتش يحسم الفوز

وأجرى المدرب فليك بعض التغييرات على التشكيلة التي سقطت أمام هوفنهايم حيث أعاد الدولي البولندي روبت ليفاندوفسكي الى التشكيلة الاساسية اضافة الى قلبي الدفاع نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز بدلا من جيروم بواتينغ والنمسوي دافيد الابا، فيما أبقى سيرج غنابري على دكة البدلاء.

وافتتح بايرن التسجيل من مرتدة مثالية إثر ركنية لدورتموند فمرر مولر الكرة الى البولندي روبرت ليفاندوسكي على الرواق الأيمن مررها عرضية الى توليسو الذي تابعها في المرمى (ق18).

وضاعف النادي البافاري تقدمه عندما رفع الكندي ألفونسو ديفيس عرضية طويلة عن الجهة اليسرى نحو القائم الثاني تابعها مولر رأسية في شباك مارفين هيتز (ق32).

إلا أن دورتموند نجح في تقليص الفارق قبل الاستراحة عندما وصلت الكرة الى براندت بتمريرة من هالاند سددها قوية على يمين الحارس مانويل نوير (ق39).

وسجل هالاند هدف التعادل لدورتموند بعد أن تلقى كرة في العمق من الدنماركي توماس ديلايني مفلتا من مصيدة التسلل وتابع الكرة بيسراه قوية في الشباك (ق55).

وكاد النرويجي الذي وصل الى دورتموند من ريدل بول سالسبورغ في يناير الفائت وقدم مستويات باهرة أن يسجل هدف التقدم للفريق الأسود والأصفر عندما وصلته كرة الى داخل المنطقة وانفرد بها مع نوير الذي تصدى للكرة ببراعة (ق59).

وكان دورتموند الطرف الأفضل في الشوط الثاني إلا أن خبرة الفريق البافاري ساهمت في خطفه هدف الفوز عندما افتك كيميتش الكرة من ديلايني في منتصف الملعب لتصل الكرة الى ليفاندوفسكي، مررها الى الألماني الذي تصدى الحارس لتسديدته الأولى قبل أن يتابع بنفسه الكرة المرتدة بنجاح (ق82).

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