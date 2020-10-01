مانشستر سيتي بسهولة إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: أ ف ب

بلغ مانشستر سيتي حامل اللقب الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم بفوزه على مضيفه بيرنلي 3-صفر أمس الأربعاء بفضل ثنائية لرحيم ستيرلينغ معوضا خيبة نهاية الأسبوع.

وسجل ستيرلينغ (ق35 و49) والوافد الجديد الإسباني فيران توريس (ق65) أهداف مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ودخل مانشستر سيتي الى المباراة بعد خسارة مدوية على أرضه أمام ليستر سيتي 2-5 في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي الأحد، حيث كانت المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك فريق للمدرب الإسباني بيب غوارديولا خمسة أهداف في مسيرته التدريبية.

كما كانت المرة الأولى التي تستقبل شباك سيتي خمسة أهداف على ارضه في جميع المسابقات في تاريخه.

وبدا غوارديولا مصمما على استعادة توازنه بعدما أشرك العديد من اللاعبين الأساسيين في مسابقة يزج بها عادة المدربون بلاعبي الاحتياط، حيث اشرك صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي وستيرليغ والجزائري رياض محرز وكايل ووكر والبرازيلي فرناندينيو والفرنسي بنجامان مندي أساسيين.

وافتتح ستيرلينغ التسجيل عندما وصلته عرضية عن الجهة اليسرى من مندي تابعها بيسراه على يمين الحارس الإيرلندي الشمالي بايلي بيكوك-فاريل (ق35).

وسجل الدولي الانجليزي الهدف الثاني عندما وصلت الكرة الى توريس القادم هذا الموسم من فالنسيا الى داخل المنطقة ومررها عرضية الى ستيرلينغ المتواجد على باب المرمى (ق49).

ورد الأخير الجميل الى الإسباني بعد أن مرر له كرة الى داخل المنطقة تابعها توريس على يسار الحارس في اسفل الزاوية (ق65).

وكاد ستيرلينغ أن يخرج بـ"هاتريك" عندما وصلته الكرة وتوغل الى داخل المنطقة إلا أن الحارس تصدى لها برجله (ق71).

وفي مباراة أخرى، بلغ نيوكاسل الدور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه نيوبورت كاونتي من الدرجة الرابعة بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1.

ويلعب لاحقا مانشستر يونايتد مع مضيفه برايتون، وايفرتون مع وست هام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز