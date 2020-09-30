شاهد.. توقف مباراة تنس لثواني عقب سماع انفجار باريس

المصدر: البيان الإلكتروني

ُسمع دوي انفجار قوي في العاصمة الفرنسية، اليوم الأربعاء، وأكدت شرطة باريس أن صوت الانفجار ناتج عن تخطي طائرة حربية جدار الصوت.

وتزامن الانفجار مع انطلاق مباراة السويسري ستان فافرينكا والألماني دومينيك كويبفير في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، وفقاً لروسيا اليوم.

ووثقت عدسات الكاميرات لحظة الانفجار، حيث توقف كويبفير عن لعب كرة إرساله بعد سماع صوت الإنفجار فيما بدا فافرينكا مستغربا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز