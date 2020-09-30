تعرف على النجم الشاب الجديد في صفوف برشلونة
وصل الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، النجم الأمريكي الشاب سيرجينو دست، صباح اليوم الأربعاء إلى برشلونة، تمهيدا للانتقال إلى الفريق الكتالوني.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية، فيديو للحظة وصول دست إلى مطار برشلونة، قبل توجهه إلى مقر النادي الكتالوني لإجراء الفحص الطبي.
وينتظر أن يوقع صاحب الـ19 عاما، عقد انضمامه إلى برشلونة في وقت لاحق اليوم، مقابل 23 مليون يورو.
وتعاقد "الباراسا" مع الظهير الأيمن الأمريكي، لتعويض البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي رحل مؤخرا إلى وولفرهامبتون.
شاهد...— البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 30, 2020
لحظة وصول النجم الشاب #سيرجينو_دست لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لبرشلونةhttps://t.co/kWD0SVCHnf#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/elPvWFiLla
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