فيديو جديد يفضح نيمار ويعرضه للإيقاف 10 مباريات

المصدر: وكالات

تجتمع رابطة الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرارها بشأن اتهام نجم باريس سان جيرمان، نيمار، لمدافع مارسيليا، ألفارو غونزاليس، بتوجيه إهانات عنصرية له خلال كلاسيكو فرنسا.

وفي وقت ينتظر فيه سان جيرمان إنصاف لاعبه البرازيلي، الذي أوقف لمباراتين على خلفية طرده من مواجهة مارسيليا التي أقيمت في الـ13 من الشهر الحالي، لاعتدائه على غونزاليس بضربه على رأسه، ظهر فيديو جديد قد يدفع لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لفرض عقوبة جديدة على نيمار.

وبحسب الفيديو الذي نشرته إذاعة "Cadena SER"، فإن نيمار وجه عبارات عنصرية للاعب نادي مارسيليا، الدولي الياباني هيروكي ساكاي، حيث وصفه بـ"القرف الصيني"، خلال مجريات مباراة سان جيرمان ومارسيليا التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وكان نيمار زعم في وقت سابق، بأن مدافع مارسيليا الآخر غونزاليس، وجه إليه عبارات عنصرية ووصفه بـ"القرد القذر" و"الأسود الملعون"، وهو ما أفقد النجم البرازيلي أعصابه وضربه، وفتحت الرابطة الفرنسية تحقيقات بعد تلك الاتهامات.

ولكن بعد ظهور الفيديو الجديد، فمن الممكن أن تفرض رابطة الدوري الفرنسي عقوبة مغلظة على نيمار قد تصل إلى الإيقاف ما بين 8 إلى 10 مباريات، في حال ثبوت كذبه بشأن تعرضه لإهانة عنصرية من غونزاليس، وكذلك صحة الفيديو المنسوب له بإهانة ساكاي.

يذكر أن نيمار قضى بالفعل عقوبة إيقافه لمباراتين بعد واقعة طرده من مباراة مارسيليا.

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