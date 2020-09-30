خيتافي يتصدر الليغا

المصدر: أ ف ب

تخلص فالنسيا من عقدة الفوز خارج ملعبه وحقق انتصاره الأول بعيدا عن "ميستايا" في آخر 13 مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء على حساب مضيفه الباسكي ريال سوسييداد 1-صفر أمس الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة، فيما تصدر خيتافي بفوزه الكبير على ضيفه ريال بيتيس 3-صفر.

ودخل "الخفافيش" إلى اللقاء مع سوسييداد على خلفية هزيمة وفوز في المرحلتين الماضيتين، وفَشلِ في العودة بالنقاط الثلاث في 12 مباراة متتالية خارج ملعبه، وتحديدا منذ تغلبه على ليفانتي 4-2 في 7 ديسمبر 2019.

لكنه تمكن من فك هذه العقدة بفضل هدف وحيد سجله الأوروغوياني ماكسي غوميس في الدقيقة 75 بعد عرضية من خوسيه غايا، رافعا رصيد فريق المدرب خافي غارسيا إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف خيتافي الذي تصدر بعدما ألحق بريال بيتيس هزيمة ثانية تواليا بعد فوزين في المرحلتين الأوليين.

وفي المقابل، تجمد رصيد سوسييداد الذي اعتقد أنه أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عبر الفرنسي روبان لو نورمان قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الاحتكام لتقنية الفيديو "في أيه آر"، عند 5 نقاط بعد تلقيه هزيمته الأولى للموسم.

وعلى ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريس"، واصل خيتافي بدايته الواعدة وخرج منتصرا للمرة الثانية في ثلاث مباريات (تأجلت مباراته الأولى مع ريال مدريد حامل اللقب) من دون أن تتلقى شباكه أي هدف، وذلك بفضل ثنائية أنخل لويس رودريغيس (ق13 و42) وهدف مارك كوكوريا (ق39).

ورفع خيتافي رصيده الى 7 نقاط أمام فالنسيا بفارق الأهداف، فيما تخلى بيتيس الذي خسر في المرحلة الماضية على أرضه 2-3 أمام ريال مدريد، عن الصدارة وتجمد رصيده عند 6 نقاط.

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