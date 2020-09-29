شوماخر يٌعالج في فيلا رئيس ريال مدريد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تم نقل مايكل شوماخر أسطورة سباقات الفورمولا 1، إلى فيلا بمايوركان بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني، كانت مملوكة من قبل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وقامت كورينا زوجة شوماخر، بشرائها منذ ثلاثة سنوات حسب تقارير إعلامية في إسبانيا.

ويواصل السائق تعافيه من حادث تزلج مأساوي تعرض له عام 2013، وكان في غيبوبة لمدة ستة أشهر، والتحديثات عن حالته نادرة للغاية، ويتم رعايته من قبل زوجته، ويكافح من أجل التحسن.

وذكرت الصحافة الإسبانية، أن بطل العالم سبع مرات، تم نقله إلى العقار الحصري في منطقة لاس بريساس الراقية بالقرب من أندراتكس في جنوب غرب الجزيرة من منزله السويسري، وتم التعرف على القصر الذي يكافح فيه نجم السباقات البالغ من العمر 51 عاماً من أجل التحسن، ويحمل العقار اسم فيلا «ياسمين»، وقيل أن كورينا اشترتها عام 2017.

وتحتوي الفيلا، وهي جزء من عقار مساحته 15000 متر مربع، على مسبحين، وحديقة كبيرة، ومهبط للطائرات العمودية، وفيلا للضيوف وإطلالات لا مثيل لها على البحر، وتم انشاء مستشفى خاص في ذلك المنزل، لرعاية سائق الفورمولا 1 السابق، وكان قد تم شراء المنزل من قبل قطب البناء فلورينتينو بيريز في عام 2005، لكنه طرحه للبيع في عام 2017 بعد وفاة زوجته ماري أنجيليس ساندوفال.

وزعم جراح الأعصاب الشهير إريك ريديرر الأسبوع الماضي، أنه لم تكن هناك فرصة تذكر لشوماخر في أن يتعافى تماماً، وقال الجراح في فيلم وثائقي على محطة التلفزيون الفرنسية "تي إم سي": "أعتقد أنه في حالة غيبوبة، مما يعني أنه مستيقظ، ولكنه لا يستجيب، وهو يتنفس، وقلبه ينبض، وربما يمكنه الجلوس واتخاذ خطوات طفل بمساعدة، لكن ليس أكثر".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن صحة أسطورة الفورمولا 1 محاطة بالسرية منذ إصابة دماغية شبه مميتة في عام 2013، بعد سقوطه وكسر رأسه أثناء التزلج، وغادر مستشفى غرونوبل في يونيو 2014 بعد أن استعاد وعيه لمزيد من إعادة التأهيل في المستشفى الجامعي في لوزان بسويسرا قبل مغادرته لمواصلة شفائه في المنزل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز