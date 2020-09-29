نيفيل ينتقد محمد صلاح ويصف تصرفه بالأنانية

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، آداء النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، خلال لقاء فريقه بنظيره أرسنال والذي انتهى بفوز ليفربول 3-1 أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ.

وقال نيفيل، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" معلقاً على انتزاع صلاح الكرة من زميله دييجو جوتا أمام مرمى آرسنال، رغم أنَّ الأخير كانت لديه فرصة أفضل لوضعها في الشباك، قبل أن ينتهي الأمر بخسارة اللاعب المصري للكرة:"لا يجب على صلاح فعل ذلك. إن هذا الجزء الأناني في أسلوب لعبه".

وأضاف "إنها ليست فرصة صلاح، لكنه أزال الكرة من أمام جوتا، ورغم أن هذا الجشع أحد أعظم نقاط قوة "مو"، إلا أنه كان يجب أن يترك الكرة لزميله".

وأتم "جوتا كان سيحرز هدفًا لولا تدخل صلاح. لا يمكنك فعل ذلك. بقدر ما هو لاعب رائع، فإنه يعلم أن هذه ليست فرصته".

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