تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في الكالتشيو و10 بالبريميرليغ

أعلن نادي جنوى الإيطالي عن إصابة 14 من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أعلن جاره في المدينة الواحدة سمبدوريا إصابة اللاعب القادم الى صفوفه قريبا السنغالي كيتا بالديه أيضا.

وقال جنوى في بيان رسمي أمس الاثنين "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم، ارتفع عدد المصابين إلى 14 بين لاعبين وعاملين في النادي".

وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا بيران ولاعب الوسط لاس شون عن المباراة التي خسرها الفريق أمام نابولي صفر-6 في الدوري المحلي نهاية الأسبوع بسبب الإصابة بكورونا، قبل أن يتبين إصابة 12 فردا جديدا من النادي بعد المباراة.

وأضاف البيان "قام النادي بتفعيل جميع الإجراءات المطلوبة بحسب البروتوكول الصحي وأعلم السلطات المعنية بذلك. سنعطي تفاصيل إضافية على تطور الوضع تباعا".

في المقابل، أعلن نادي سمبدوريا أن لاعب موناكو الفرنسي بالديه الذي سينتقل الى صفوفه، مصاب بـ"كوفيد-19" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني أمس.

وقال سمبدوريا في بيان "نستطيع التأكيد بأن بالده لم يخالط أحدا من المجموعة الاحترافية وهو موجود في الحجر حاليا".

وفي صفوف الأندية الإنجليزية، سجلت 10 حالات إيجابية جديدة بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الممتاز أمس الاثنين.

وجاء في بيان "تستطيع رابطة الدوري الممتاز التأكيد انه في الفترة من 21 الى 27 سبتمبر، خضع 1595 لاعبا وفردا في الأندية لفحوصات للكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية".

وتابع "سيخضع اللاعبون او أفراد الأندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفترة 10 أيام".

وكان نادي وست هام أعلن منتصف الأسبوع الماضي عن إصابة لاعبين اثنين في صفوفه هما عيسى ديوب وجوش كولين بالاضافة الى مدربه ديفيد مويز. كما اعلن مانشستر سيتي الأسبوع الماضي أيضا إصابة لاعبه وسطه الألماني ايلكاي غوندوغان بـ"كوفيد-19".

وكانت أعلى نسبة حتى الآن على مدى أسبوع واحد هي ست حالات سُجلت لدى استئناف التدريبات تمهيدا لاستكمال الدوري في مايو الفائت.

وكانت الحالات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ في بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ما استدعى قيام السلطات الحكومية باتخاذ إجراءات صحية صارمة بينها تأخير عودة جزئية المشجعين الى الملاعب التي كانت مقررة في الأول من أكتوبر.

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