المصدر: (لشبونة - أ ف ب)

أعلن نادي بنفيكا وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم انتقال مدافعه الدولي روبن دياش إلى مانشستر سيتي في صفقة تتضمن انتقال الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، المدافع الدولي لـ«السماوي» إلى صفوف الفريق البرتغالي، وسيكون دياش ثاني مدافع يعزز صفوف «سيتيزنس» بعد الدولي الهولندي ناثان أكيه القادم من بورنموث. وأعلن بنفيكا في بيان توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال دياش «23 عاماً» إلى صفوفه مع مكافآت قيمة استناداً إلى النتائج التي سيحققها فريق المدرب الإسباني غوارديولا، موضحاً أن الصفقة ستتم بعد الفحوص الطبية التي سيجريها اللاعب في مانشستر.

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