ماذا قال غوارديولا بعد الخسارة أمام ليستر سيتي؟

المصدر: وكالات

سقط مانشستر سيتي على ارضه أمام ليستر سيتي 2-5 بفضل ثلاثية لهدافه جيمي فاردي ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم "الاحد".

وقال المدرب غوارديولا بعد المباراة "النتيجة قاسية ومن الصعب القبول بها لكن علينا تقبلها. لا زلنا في بداية الدوري ويمكن التعويض".

واضاف "دائما ما تكون الامور صعبة علينا عندما يلعب الفريق المنافس في خطوطه الخلفية ولا يترك مساحات. كان يتعين علينا التحلي بالصبر أكثر وليس البحث عن تسجيل هدف ثان او ثالث".

وأوضح بالطبع ما حدث صعب، لكنها المباراة الثانية لنا في الدوري الممتاز. علينا أن نرى ما يمكننا فعله لتجنب حدوث ذلك في المرة القادمة. هذه هي وظيفتي، أشعر بشعور سيء من أجل اللاعبين والنادي، لكن علينا تحليل وتحسين ما يجب القيام به في هذه المواقف.

وأشار إلى ان في هذه المباريات كنا نفوز 1-0 أو 2-0 لكننا اليوم تلقينا 3 ركلات جزاء، بدأنا نفكر أننا نلعب بشكل سيء حينما كنا جيدين. كان يجب أن نتحلى بالصبر ولكن استقبلنا الهدف الثاني ثم الثالث، وأصبح الأمر أكثر صعوبة.

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