فاردي يقود ليستر للفوز على مانشستر سيتي بخماسية

المصدر: د ب ا

سجل جيمي فاردي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ليستر سيتي لقلب تأخره بهدف أمام مضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل توتنهام مع نيوكاسل 1/1 وفوز ليدز على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة الرابعة، وتعادل جيمي فاردي لفريق ليستر في الدقيقة 36 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل فاردي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54 قبل أن يسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم سجل جيمس ماديسون الهدف الرابع لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 77، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، إلا أن يوري تيليمانس سجل الهدف الخامس لفريق ليستر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط، وتصدر جدول الترتب، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه نيوكاسل.

وتقدم توتنهام بهدف سجله لوكاس مورا في الدقيقة 25 وتعادل كاليوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام تشيلسي ونيوكاسل صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق ليدز يونايتد فوزا صعبا من مضيفه شيفيلد يونايتد 1 / صفر.

ويدين ليدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه باتريك بامفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع ليدز رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس وظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز