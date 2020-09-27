سواريز يضرب بقوة في أول مباراة مع أتلتيكو في الليغا

المصدر: ا ف ب

أكرم أتلتيكو مدريد وفادة ضيفه غرناطة عندما تغلب عليه 6-1 بينها ثنائية وتمريرة حاسمة لوافده الجديد الدولي الاوروغوياني لويس سواريز الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضرب سواريز بقوة في أول مباراة له بألوان أتلتيكو مدريد المنتقل إلى صفوفه الجمعة قادما من برشلونة مقابل ستة ملايين يورو، فنجح في تسجيل هدفين (85 و90+4) مع تمريرة حاسمة في 24 دقيقة فقط حيث دخل في الدقيقة 70 مكان دييغو كوستا.

ووجه سواريز رسالة إلى مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان الذي أبلغه بمجرد استلامه الادارة الفنية للنادي الكاتالوني منتصف أغسطس الماضي بأنه لا يدخل ضمن خططه في الموسم الجديد وعليه أن يبحث عن فريق لإكمال مسيرته الكروية.

كما أكد سواريز أنه أفضل خليفة في هجوم القطب الثاني للعاصمة مدريد ألفارو مورتا المنتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وصنع سواريز الهدف الرابع الذي سجله ماركوس يورنتي في الدقيقة 73، قبل أن يسجل الهدف الخامس بضربة رأسية (85) ويختتم المهرجان بالهدف السادس بتسديدة على "الطاير" بيسراه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان بإمكان سواريز تسجيل المزيد لولا تدخل حارس المرمى البرتغالي روي سيلفا في مناسبتين في الدقيقتين 76 و78.

واكتفى أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الشوط الأول سجله دييغو كوستا في الدقيقة التاسعة، وأهدر له ساوول نيغويس ركلة جزاء في الدقيقة 16، لكنه ضرب بقوة في الشوط الثاني وسجل خمسة أهداف استهلها الدولي الارجنتيني أنخل كوريا (47) وعززها الدولي البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 65.

وهي المباراة الأولى لأتلتيكو مدريد هذا الموسم بعدما استفاد من الراحة التي منحت له من قبل الاتحاد الاسباني للعبة بسبب تأخر موسمه الأوروبي نتيجة وصوله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرمل أتلتيكو مدريد الانطلاقة القوية لغرناطة الذي حقق فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين، لكنه بقي في الصدارة بفارق الاهداف خلف ريال بيتيس الذي خسر أمام ضيفه ريال مدريد 2-3 السبت في افتتاح المرحلة.

وخسر اوساسونا امام ليفانتي 1-3، وإيبار امام أتلتيك بلباو 1-2.

ويلعب لاحقا قادش مع إشبيلية، وبلد الوليد مع سلتا فيغو، وبرشلونة مع فياريال.

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