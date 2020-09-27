أوباميانغ يثير غضب جمهور أرسنال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أثار بيير إيمريك أوباميانغ، غضب بعض مشجعي أرسنال، بعدما أبدى الإعجاب بتغريدة أحد المشجعين باللغة الفرنسية، وتشير إلى أنه يستحق اللعب لفريق أفضل، وتقول التغريدة: «لقد كان يستحق فريقاً من عيار بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول، وليس أرسنال».

وعلق أحد مشجعي أرسنال على إعجاب أوباميانغ: «إذا شعرت أنك تستحق فريقاً أفضل، فاستمر في تقديم طلب نقل، فأنت لست أول قائد لأرسنال يختفي».

وأضاف آخر: «لا أفهم تغريدة أوباميانغ على الإطلاق، وكونها جاءت قبل يومين من مباراة كبيرة في آنفيلد أيضاً».

وأشارت صحيفة «ديلي ميرور»، إلى أن الدولي الغابوني أوباميانغ، ارتبط اسمه بصفقات للانتقال من أرسنال في بداية الصيف، مع وصوله إلى العام الأخير من عقده، وتناولت أخبار إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو انتر ميلان.

ولكن بعد فوز أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي (درع المجتمع)، وبداية الموسم بالفوز على فولهام، وقع أوباميانغ على عقد جديد تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، وقال بعد التوقيع لشبكة «سكاي سبورتس»: «شيئان أقنعاني بالبقاء، الشيء الأول، أرتيتا لأنه منذ مجيئه، وهو يجلب لنا الكثير من الإيجابية والفلسفة الجديدة، وأعتقد أن هذا كان مهماً لأنه يتناسب مع طريقتي، وأشعر أنه يمكنني التحسن معه».

وأضاف: الشيء الثاني، وأعتقد أنه كان العامل الرئيسي، وهو الحب الذي أتلقاه من الجماهير والنادي بأكمله، والجميع يعاملونني بشكل جيد للغاية، وأنا أشعر أنني في المنزل، وهذا هو سبب بقائي".

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