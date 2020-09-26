وكيل أعمال يشترط تسديد لاعبه لركلات الجزاء بدلاً من ميسي!

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط إنتر الحالي وبرشلونة السابق كان قريباً من العودة إلى صفوف "البرسا" مجدداً عام 2011، إلا أن فرناندو فيليسيفيتش، وكيل فيدال، قدم طلبًا غريبًا لحسم الصفقة لصالح برشلونة، حيث اشترط أن يسدد النجم التشيلي ركلات الجزاء بدلًا من ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن فيليسفيتش، أثناء الاجتماع مع المدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا، أخرج من حقيبته تقريرًا أن دقة فيدال في تسديد ركلات الجزاء 100%، ما يجعله جدير بالتنفيذ بدلًا من ميسي الذي يتمتع بدقة تبلغ 75% فقط خلال موسم 2010-2011.

وكان فيدال قد سدد 8 ركلات جزاء جميعها في الشباك خلال ذلك الموسم، بينما أهدر ميسي ركلتين من أصل 8 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة رفض طلب وكيل فيدال بشكل قاطع، لذا انتهى الأمر بانتقال فيدال إلى يوفنتوس في ذلك الوقت.

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