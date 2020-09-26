بسبب غش سواريز.. مذكرة للفيفا تطالب بهبوط يوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب ماركو دونزيللي، رئيس جمعية المستهلكين في إيطاليا، بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة ضد نادي يوفنتوس، ربما تصل إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية، على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بسبب لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكان سواريز على بعد خطوات من الانتقال إلى يوفنتوس، بعد إنهاء ارتباطه ببرشلونة، واجتياز اختبارات اللغة الإيطالية، قبل أن يتم اكتشاف أنه نجح بالغش.

ونتيجة لذلك، توصل سواريز لاتفاق يقضي بانتقاله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لموسمين.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دونزيللي قدم مذكرة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالبه بالتحقيق في واقعة تزوير يوفنتوس نجاح سواريز بالباطل.

وجاء في المذكرة: "من الضروري أن يقوم الفيفا بفرض عقوبات شديدة ضد يوفنتوس، لأن انتظام بطولة الدوري الإيطالي على المحك".

وأضاف: "يوفنتوس حاول ضم أحد أقوى المهاجمين في أوروبا بشكل باطل، ويجب أن يعاقب على ذلك وفقا للمادة 32 من قانون العدالة الرياضية".

وأتم ماركو دونزيللي: "نطالب بإقصاء يوفنتوس من كافة بطولات هذا الموسم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز