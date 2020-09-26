تعرف على الرقم الذي سيرتديه سواريز مع فريقه الجدد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسميا أمس ضم اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز إلى صفوف الفريق الأول للموسمين المقبلين.

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن سواريز القادم من نادي برشلونة، قد خضع اليوم للفحوص الطبية الروتينية قبل توقيعه على عقد انضمامه للنادي في مكاتب ملعب "واندا متروبوليتانو".

ورحب البيان بسواريز معتبرا أن النادي ضم إلى صفوفه هدافا رائعا ولاعبا بخبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية يتميز بتفانيه ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم.

ونشر حساب نادي أتلتيكو مدريد الرسمي عبر موقع تويتر صورة لسواريز ممسكا بالقميص الذي يرتديه مع الفريق والذي يحمل رقم 9.

وشارك لويس سواريز في تدريبات نادي أتلتيكو مدريد الجمعة ولاقى حفاوة كبيرة من زملائه من اللاعبين.

ومن المحتمل أن يشارك لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد غداً أمام غرناطة في الدوري الإسباني

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على انتقال الأوروغوياني البالغ 33 عاما، مشيرا إلى النادي المدريدي سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) كمتغيرات.

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