التعويض شعار «الملكي» أمام ريال بيتيس

المصدر: (مدريد - ا ف ب)

يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال بيتيس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويسعى «الملكي» لتعويض بدايته المخيبة للآمال في مستهل دفاعه عن لقبه، بتعادله السلبي أمام ريال سوسييداد.

ويأمل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إحداث التغييرات المطلوبة من أجل حصد النقاط الثلاث وقال «نملك رغبة الدفاع عن لقبنا، وافتقرنا في المباراة الماضية إلى بعض الأشياء من الناحية الهجومية»، وتقام اليوم 3 مباريات أخرى فيلعب ألافيس مع خيتافي، وفالنسيا مع هويسكا، والتشي مع ريال سوسييداد.

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