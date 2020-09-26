ميسي يفتح النيران على إدارة برشلونة مجدداً

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

شن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هجوماً عنيفاً جديداً على مجلس إدارة ناديه، لا سيما في ما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله الأوروغوياني لويس سواريز المنتقل رسمياً إلى اتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي.

وقال ميسي، الذي هدد بترك النادي الكاتالوني قبل أن يعدل عن قراره، عبر «انستغرام»: «كان جديراً بهم أن يقولوا لك سواريز وداعاً على قدر ما تستحق كونك أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا، ولكن في الحقيقة وكما هي الأمور، لم يعد شيء يفاجئني».

وهي ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ميسي مجلس الإدارة، ففي 30 مارس الماضي، عنّف ميسي إدارة النادي لسعيها إلى تقليص رواتب اللاعبين.

وفي فبراير 2020، رد ميسي بغضب على تصريح الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي آنذاك والذي ألقى باللوم على اللاعبين في مسألة إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من منصبه قائلاً: «العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين ولم يعملوا كثيراً».

ونشر ميسي وقتها عبر حسابه على «انستغرام» رداً على أبيدال قال فيه: «تحمّل المسؤولية، واكشف عن الأسماء التي وجهت لها الاتهام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز