15.000 مشجع «قنبلة بيولوجية» في أوروبا

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

احتفل بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بحضور 15 ألفاً و180 مشجعاً في استاد «بوشكاش أرينا»، في بودابست، بلقب كأس السوبر الأوروبية بعد فوزه على إشبيلية 2 - 1 بعد التمديد.

وصنفت بودابست من قبل بأنها بؤرة انتشار لفيروس «كورونا»، واعتبر الكثيرون أن هؤلاء المشجعين يعتبرون «قنبلة بيولوجية»، لاحتمال نقلهم العدوى، وأظهرت لقطات التزام محدود من المشجعين بالإجراءات الاحترازية. ودافع تشيفيرين رئيس «ويفا» عن قرار السماح للمشجعين بحضور المباراة فيما انتقد فرانك أولريش رئيس الرابطة الطبية العالمية، وجود جماهير في المباراة وقال: «هذا الأمر يأتي بنتائج عكسية وبينما لا يستطيع المواطنون قضاء عطلاتهم في الخارج، فإن رؤساء بايرن ولاعبيه يُسمح لهم بالسفر إلى منطقة خطر».

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