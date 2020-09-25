زيدان يؤكد أن ريال مدريد بحاجة إلى نجوم جدد

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني للصحافة قبل مباراة الفريق الصعبة بالليغا عندما يحل ضيفًا على نظيره ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين بالجولة الثانية.

ولم يستبعد زيدان إجراء تعزيزات جديدة هذا الصيف ولا ينزعج من عدم تسجيل أهداف في المباراة الأولى وما هو أكثر من ذلك أكد بأنه سيحاول الفوز بجميع المباريات.

وتعليقًا على مباراة بيتيس قال زيدان: ’’أول شيء يجب أن نعرف من سنواجه، المنافس فريق قوي وجيد في إسبانيا، لكن هذا لن يغير أي شيء بالنسبة لنا’’.

وتابع: ’’نريد أن نلعب مباراة جيدة ونتحسن كما هو الحال دائما لأنه يمكنك دائما التحسن والقيام بعمل جيد’’.

وعن حالة المصابين قال: ’’يمكن للثلاثي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وهازارد أن يتواجدوا معنا لكنهم وصلوا للتو ولم يشاركوا بالتدريبات بكثافة والشيء الهام هو أنهم يتمتعون بحالة بدنية جيدة وهناك العديد من المباريات التي سنخوضها وسنرى كيف ستسير الأمور’’.

وعن التعاقد مع مهاجم جديد قال: ’’كل الأمور واردة حتى يوم 4 أكتوبر وانتم مهتمون بمعرفة من سيأتي للفريق ولكني سعيد بفريقي’’.

وتابع: ’’سوف نعمل على القيام بكل شيئ جيد لتحقيق أهدافنا’’.

وعن حديث بيل الأخير قال: ’’لن أعلق على حديثه وليس لدي شيء لأقوله أتمنى له كامل التوفيق فيما هو قادم’’.

وعن عدم مشاركة كاسيميرو بالمباراة الأولى قال: ’’هذه رؤيتي الخاصة ويجب أن تعلم أن كاسيميرو لم يشارك في المباراة الأولى وقد يشترك شخصا آخر في مباراة بيتيس، سوف نخوض مباريات عديدة وهناك بعض اللاعبين الذين سيشاركون أكثر من الآخرين فهذا ما يتطلبه الفريق’’.

وتابع: ’’لا أود أن أخبركم بخياراتي هذا الشيء يخصني ولكن ما يهمني هو جميع اللاعبين وأشعر أن كل لاعب يمنحنا شيئًا مختلفًا’’.

وعن إمكانية تدعيم الفريق هذا الصيف قال: ’’لن أطلب أي شيء وكما هو الحال يمكن أن يحدث كل شيء ولكني سعيد بمجموعة اللاعبين الذين امتلكهم وما نريده فقط هو الحديث عن المباريات’’.

وعن تخفيض الأجور بالفريق قال: ’’لا شيء من هذا أنا آسف لن أتحدث عن ذلك لأنها أمور داخلية وإذا كان علي الحديث مع أحد أعضاء الإدارة فلن أخبركم بما تحدثنا عنه ولا أستطيع إفشاء أسرار النادي إنه جزء من المسؤولية’’.

وعن رحيل بيل وخاميس وعدم نجاحهم في الفريق قال: ’’لا أعتقد أن هذا هو الحال، فجميع اللاعبين حققوا الفوز هنا أو في الخارج والبعض يلعب أكثر من الآخر هذا كان خطأي ولكني اعتقد أن اللاعبين الذين تتحدثون عنهم حققوا نجاحات كبيرة هنا’’.

وعن مارتن أوديغارد قال: ’’يمكنه اللعب بشكل أفضل ويمكن أن يكون له دورًا كبيرًا فهناك العديد من المراكز الذي يستطيع شغلها ويتمتع بلياقة بدنية رائعة ويقطع مشوار كبير والفكر هي أن يكون مثل أي شخص آخر’’.

وتابع: ’’سنخوض مباريات عديدة وبسرعة ثم يأتي دوري أبطال اوروبا فلن نتوقف’’.

وعن حالة هازارد قال: ’’أعتقد أنه لا يعاني من أي إنزعاجات من إصابته ولكن لم يشارك في التدريبات كثيرًا

وعليه أن يسير بعملية تعافيه ببطئ ويحتاج للمزيد من الوقت لكنه يريد أن يشارك وهو لائق بنسبة 100% وأن يكون بخير’’.

وعن الثنائي الهجومي لوكا يوفيتش وكريم بنزيمة قال: ’’نعم يمكنهما اللعب معا ولكن الشيء الوحيد هو أننا سنخوض العديد من المباريات ويمكننا اللجوء لحلول مختلفة وكل مباراة عبارة عن قصة ويمكنك الاختيار من بين ما لديك ولكني لن أفعل’’.

وتابع: ’’لم أفكر أو أقول بأن بنزيمة ويوفيتش لا يستطيعان المشاركة سويا ويمكن أن يحدث’’.

وعن أزمة برشلونة وتحليله لها قال: ’’سأحترم ذلك لأنني لا أعرف ما الذي يحدث في الداخل، فجميع الأندية تمر بصعوبات ولحظات كهذه وإنه فريق سيقاتل من أجل كل شيء ولا شك لدي في ذلك’’.

وعن ريال بيتيس قال: ’’لديهم نفس العناصر تقريبا لكن المدرب هو من تغير، كلنا نعرف من هو بيليغريني وما يمكنه المساهمة به لفريقه’’.

وتابع: ’’بيتيس لديه لاعبون ذو كفاءة ويمكن لبيليغريني أن يساهم في تألقهم’’.

وعن عدم تسجيل ريال مدريد لأي هدف قال: ’’لا أرى أن هذا غير فعال لأننا سنقول أننا لم نكن فاعلين بالموسم الماضي ولم نكن كذلك’’.





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