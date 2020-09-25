ميسي يفتح النار على إدارة برشلونة بسبب رحيل سواريز

المصدر: البيان الإلكتروني

فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النار على إدارة برشلونة في وداع زميله المهاجم الأوروغوياني سواريز ، حيث كتب ميسي على حسابه بموقع "إنستغرام عبارات تؤكد غضبه من القرار حيث قال": "لم تكن تستحق أن تطرد بهذه الطريقة، أنت من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تمكنت من حصد عديد من النجاحات على الصعيد الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة أنا لست متفاجئاً".

وتابع النجم الأرجنتيني: "لقد كنت قريبا مني في غرف الملابس، سيكون من الصعب أن أستمر وأنت لست بجاني يوما بيوم، سأفتقدك كثيرا، العديد من الأشياء لن تنسى، سأتذكر كل أيامنا سويا".

وخرج سواريز من الحسابات الفنية للمدرب الجديد رونالد كومان قبل أن يرحل إلى نادي أتلتيكو مدريد.

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