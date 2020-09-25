أزمة جديدة تواجه نيمار على خلفية تلقي ألفارو تهديدات بالقتل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا يعيش لحظات عصيبة، وأقسم لرئيس النادي بأنه لم يوجه إساءات عنصرية لنيمار، ووصل الأمر لاستعداده للرحيل مجانا إذا ثبت كذبه، على خلفية الشجار بينه وبين نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان خلال كلاسيكو الدوري الفرنسي، الأحد قبل الماضي.

وأشارت إلى أن المدافع الإسباني اجتمع بروابط مشجعي مارسيليا، في مقر تدريبات الفريق يوم الإثنين الماضي، مؤكدا لهم على احترامه الشديد للتعددية الثقافية، وأنه ليس عنصريًا.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن التساؤل يبقى: "من وراء تسريب رقم الهاتف الخاص بمدافع مارسيليا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟".

ولفتت نقلا عن مصادرها إلى أن نيمار متهم بأنه وراء تسريب رقم هاتف ألفارو جونزاليس، من خلال التواصل مع عدد من لاعبي الدوري الإسباني، للوصول لرقم هاتف مدافع مارسيليا، مما ينذر بأزمة جديدة تقف خلف كواليس إيقافه 4 مباريات، بسبب اعتدائه على مدافع مارسيليا.

وتلقى ألفارو جونزاليس تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لمضايقات شديدة في شوارع مارسيليا عقب المباراة، من أحد مشجعي الفريق في أعقاب اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لنجم بي إس جي.

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