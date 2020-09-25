إبراهيموفيتش يصاب بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي أمس الخميس.

ونقلت "يورونيوز" عن النادي اللومباردي قوله: "يعلن ميلان أن نتائج المسحة التي خضع لها زلاتان إبراهيموفيتش جاءت إيجابية قبل مباراة اليوم بين ميلان وبودو غليمت" النروجي في الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي، وتابع "أبلغنا السلطات الصحية المختصة، ووُضع اللاعب فورا في حجر صحي.. كل المسحات الإضافية التي أجريت على الفريق جاءت سلبية".

وسجل "إيبرا"، الذي سيبلغ التاسعة والثلاثين الأسبوع المقبل، ثلاثة أهداف في مباراتي هذا الموسم، بينها ثنائية مع انطلاق الدوري الإيطالي ضد بولونيا الأسبوع الماضي.

وكان لاعب ميلان البرازيلي ليو دوارتي قد جاءت نتيجة مسحته إيجابية أيضا الأربعاء.

ولن يغيب زلاتان فقط عن مباراة الخميس في الدوري الأوروبي، بل عن الملحق بحال تأهل فريقه ومواجهتين مقبلتين في الدوري ضد كروتوني وسبيتسيا.

ويتوقع أن يعود بعد الوقفة الدولية لخوض دربي ميلان ضد إنتر في 17 أكتوبر.

وعاد عملاق الهجوم إلى ميلان بعقد لستة أشهر بعد تركه لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، بصفقة بلغت 3,5 مليون يورو (3,9 مليون دولار)، مع خيار بقائه موسما إضافيا.

وفرض لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق نفسه بقوة، مسجلا 11 هدفا في 20 مباراة.

وتوصل الشهر الماضي إلى عقد جديد لموسم واحد قُدّر بسبعة ملايين يورو (8,3 مليون دولار).

وارتقى ميلان بعد قدوم زلاتان من المركز الحادي عشر إلى السادس، قبل أن ينهي موسمه دون خسارة في 12 مباراة.

وكان زلاتان قد ساهم بإحراز ميلان لقبه الأخير في الدوري المحلي عام 2011، كما أحرز ثلاثة القاب مع إنتر ومرتين مع يوفنتوس، تم شطبهما بسبب فضيحة "كالتشوبولي" للتلاعب بنتائج المباريات.

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