6 ملايين يورو لسواريز في أتلتيكو مدريد

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي وفريق برشلونة لكرة القدم لويس سواريز، وسيدفع أتلتيكو 6 ملايين يورو للاعب الذي غادر آخر تدريباته باكياً، وجاء انتقال سواريز إلى أتلتيكو بعد فشل انضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكان سواريز انتقل إلى برشلونة في عام 2014 قادماً من ليفربول، وفاز في كاتالونيا بـ 13 لقباً، منها دوري أبطال أوروبا «2015» ولقب الدوري المحلي أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2018 و2019.

وترك سواريز نادي برشلونة وهو ثالث أفضل هداف في تاريخه مع 198 هدفاً، خلف سيزار رودريغيس «232 هدفاً» والنجم والهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي «634 هدفاً».

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