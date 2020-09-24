نجما هوليوود يعرضان شراء نادي ويلزي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقدم نجما هوليوود، ريان رينولدز وروب ماكلهيني، لشراء نادي ريكسهام الويلزي لكرة القدم، وهو ما يمكن النادي بأن يشهد استثماراً بقيمة مليوني جنيه إسترليني إذا تم إبرام الصفقة.

وتحظى الصفقة بترحيب من نادي ريكسهام المملوك للمشجعين منذ عام 2011، ولا يشارك في أي مسابقات للدوري، وأصدر النادي بياناً جاء فيه: "تستمر المحادثات مع مقدمي العروض المقترحين الآن، ونحن في وضع يسمح لنا بتأكيد الشخصين المهتمين بالاستثمار في ريكسهام".

كما حظي العرض بتأييد ملاك النادي، بعدما حضر منهم 1223 عضواً، اجتماعاً أمس لمناقشة العرض، وصوت أكثر من 95% على تأييد العرض، بينما صوت 31% ضد القرار.

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