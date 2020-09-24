ميلان الإيطالي يعلن إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، إصابة نجمه وهدافه الأول السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأصدر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي قال خلاله: «أثبتت نتائج اختبار زلاتان إبراهيموفيتش إيجابية عينة كوفيد 19 بعد جولة ثانية من اختبارات المسحة قبل مباراة الليلة.

وأبلغ النادي السلطات المختصة ووضع اللاعب على الفور في الحجر الصحي في المنزل. وجاءت اختبارات جميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين سلبية».

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