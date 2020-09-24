توماس باخ: أولمبياد طوكيو قد يقام بدون لقاح كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الخميس إن أولمبياد طوكيو 2020 قد يقام حتى بدون لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، داعيا إلى إنجاح هذا الحدث الرياضي على الرغم من تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.

وقال باخ في مؤتمر صحافي افتراضي مع المسؤولين اليابانيين في اللجنة المنظمة المجتمعين في طوكيو "الرياضة تعود ببطء ولكن بثبات" في العالم، مضيفا "تم تنظيم عدد من الأحداث الرياضية الكبرى بنجاح مؤخرا، بما في ذلك مباريات في مباريات مختلف الدوريات اليابانية".

وتابع أن "الأحداث المعقدة جدا مثل طواف فرنسا للدراجات" الهوائية الذي انتهى الأحد "أظهرت لنا وأظهرت للعالم أنه يمكن للمرء تنظيم أحداث رياضية آمنة حتى بدون لقاح".

وأوضح باخ أنه مع ذلك، فإن التوصل إلى لقاح وإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا سيسهل إلى حد كبير تنظيم الألعاب الاولمبية.

وتم تأجيل الأولمبياد الذي كان مقررا في العاصمة اليابانية صيف 2020 لمدة عام بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" حول العالم.

ومن المقرر افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 يوليو 2021، وشدد المنظمون مرارًا وتكرارا على أن الألعاب الأولمبية ستقام بشكل أو بآخر، وستكون آمنة للمشجعين والرياضيين على حد سواء.

وتحاول مجموعات صيدلانية تسريع إنتاج لقاح لكبح الفيروس الذي أصاب حتى الآن نحو 32 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 970 ألفا بحسب الأرقام الرسمية، ووصلت العديد منها إلى المرحلة الأخيرة من تجاربها السريرية.

وذكّر باخ بأن "تحديات كبيرة" ما زالت تلوح في الأفق على طريق الألعاب، مشيرا الى أنه من المستحيل الاستعداد لجميع السيناريوهات الممكنة، وأن المنظمين لن يصدروا أي إعلانات سابقة لأوانها بشأن الشكل النهائي الذي سيتم به تنظيم الحدث.

وقال "نحن معا على نفس المركب، الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو التجديف في نفس الاتجاه"، داعيا إلى العمل "باجتهاد" و"اتخاذ القرارات الصحيحة" في الوقت المناسب.

وأضاف: "أنا متأكد من أننا سننجح" في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية التي ستكون "تاريخية"، قبل أن يختم حديثه بـ"سننجح معا".

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