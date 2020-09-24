سواريز يودع برشلونة باكيا: سأكون ممتنا للأبد لأفضل فريق في العالم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

بكى الأورغوياني لويس سواريز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فريقه برشلونة لتوديعه قبل الرحيل إلى اتلتيكو مدريد.

وقال سواريز : سأكون ممتنًا إلى الأبد لأن برشلونة راهن علي رغم ارتكاب خطأ فادح، ويقصد المهاجم الأورغوياني "عضة كليني" في كأس العالم 2014.

وصرح سواريز أنه بذل دائمًا الكثير من الجهود حتى يتمكن من اللعب مع أفضل فريق في العالم.

وأضاف: الجميع يعرف حجم الجهود التي بذلتها و أنا فخوراً بما قدمته لبرشلونة وبالحصول على أصدقاء رائعين.

وتابع: عائلتي أيضًا استمتعت بالعيش في برشلونة، رغم أنهم يعرفون المعاناة التي واجهتها للحفاظ على الأداء و التتويج بالألقاب والتسجيل واللعب مع أفضل لاعب في التاريخ ولاعبين كبار آخرين.

وقال: على اللاعب تقبل القرار عندما تخبره الإدارة بالرحيل، ويجب على النادي تقبل رغبة اللاعب عندما يطلب الرحيل

ولم ينس سواريز توجيه الشكر إلى جماهير برشلونة على مساندتها له ودعمها له حتى يومه الأخير في النادي.

و لعب المهاجم الأوروغوياني لمدة 6 مواسم في برشلونة ، وهو ثالث افضل هداف في تاريخ النادي ب 198 هدفًا.

وحصل سواريز مع برشلونة على 13 لقبًا بواقع 4 للدوري الإسباني، ومثلها لكأس الملك، وبطولة دوري أبطال أوروبا و كأس العالم للأندية و كأس السوبر الأوروبي، و كأسين للسوبر الإسباني.

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