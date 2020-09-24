برشلونة يودع سواريز بفيديو " أنت الأسطورة"

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" أبرز لحظات النجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذى رحل عن الفريق بعدما أمضى في ملعب "كامب نو" 6 سنوات"، حيث انتقل المهاجم المخضرم إلى نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعبر صفحته على موقع "تويتر" نشر برشلونة فيديو لثالث الهدافين التاريخيين للنادي الكتالوني عبر تاريخه، وعلق عليه "سواريز أسطورة برشلونة"، يحتوي على لقطات تم تصويرها عبر قناة النادي.

وقال برشلونة في بيانه: "اتفاق مع أتلتيكو مدريد على انتقال لويس سواريز، حيث توصل الناديان إلى اتفاق يقضى بانتقال مهاجمنا لهم، سيدفع فريق أتلتيكو مدريد لـ نادي برشلونة 6 ملايين يورو كمتغيرات".

أضاف: "يُعرب نادي برشلونة عن امتنانه لـ لويس سواريز لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

سواريز انضم إلى برشلونة في 2014 مقابل 82 مليون يورو، سجل مع البارسا 198، وتوج بـ13 لقبًا، أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.

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